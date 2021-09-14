В Україні вже у шести областях перевищено показники COVID-госпіталізацій
У шести областях України показник COVID-госпіталізації вже не відповідає "зеленій" зоні, спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.
За даними МОЗ, станом на 14 вересня рівень госпіталізацій перевищено у:
- Вінницькій області - 56,3%;
- Волинській області - 64,8%;
- Закарпатській області - 55,6%;
- Львівській області - 84,6%;
- Миколаївській області - 53,9%;
- Одеській області - 57,5%.
Нагадаємо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Раніше повідомлялось, що з наступного тижня Закарпатська область України перейде у "жовту" карантинну зону.
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