В Україні вже у шести областях перевищено показники COVID-госпіталізацій

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У шести областях України показник COVID-госпіталізації вже не відповідає "зеленій" зоні, спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними МОЗ, станом на 14 вересня рівень госпіталізацій перевищено у:

Вінницькій області - 56,3%;

Волинській області - 64,8%;

Закарпатській області - 55,6%;

Львівській області - 84,6%;

Миколаївській області - 53,9%;

Одеській області - 57,5%.

Нагадаємо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Раніше повідомлялось, що з наступного тижня Закарпатська область України перейде у "жовту" карантинну зону.