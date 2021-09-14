09:04  14 вересня
COVID в Україні: за добу виявили 3332 випадки зараження
09:31  14 вересня
В Україні вже у шести областях перевищено показники COVID-госпіталізацій
08:09  14 вересня
На Донбасі протягом доби зафіксовано 12 порушень, загинув боєць ООС
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2021, 09:31 14

В Україні вже у шести областях перевищено показники COVID-госпіталізацій

14 вересня 2021, 09:31 14
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У шести областях України показник COVID-госпіталізації вже не відповідає "зеленій" зоні, спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними МОЗ, станом на 14 вересня рівень госпіталізацій перевищено у:

  • Вінницькій області - 56,3%;
  • Волинській області - 64,8%;
  • Закарпатській області - 55,6%;
  • Львівській області - 84,6%;
  • Миколаївській області - 53,9%;
  • Одеській області - 57,5%.

Нагадаємо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Раніше повідомлялось, що з наступного тижня Закарпатська область України перейде у "жовту" карантинну зону.

коронавірус українці карантин ушпиталення МОЗ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua