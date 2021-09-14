Рівненська АЕС знову відключила на ремонт третій енергоблок

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Третій енергоблок Рівненської атомної електростанції відключили від енергомережі через ремонт

Про це повідомляє пресслужба АЕС, передає RegioNews.

Крім того, вчора також розвантажили до рівня 70% від номінальної потужності енергоблок №4 для продовження паливної кампанії.

Відповідно до погодженої заявки 14 вересня 2021 року о 2:03 відключено від мережі енергоблок №3 (ВВЕР-1000) для проведення поточного ремонту. Орієнтовна тривалість ремонту до 16 листопада 2021 року, - йдеться в повідомленні.

З початку вересня 2021 року перебуває у резерві і турбогенератор ТГ-3 енергоблоку №2. Зумовлено це продовженням терміну роботи блоку на номінальному рівні потужності в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. Наразі його потужність складає 53% від номінальної.

Як повідомлялося, лише 19 липня Рівненська АЕС підключила третій блок до енергосистеми країни після завершення поточного ремонту.

Окрім цього, 10 вересня на Запорізькій АЕС підключили до мережі енергоблок після ремонту.