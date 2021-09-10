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10 вересня 2021, 12:09 8

На Запорізькій АЕС підключили до мережі енергоблок після ремонту

10 вересня 2021, 12:09 8
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Фото з відкритих джерел
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П’ятий енергоблок розпочав роботу після завершення планового середнього ремонту, який тривав понад чотири місяці – із початку травня

Про це повідомили у пресцентрі ЗАЕС, передає RegioNews.

Енергоблок підключили до мережі о 20:31.

Нині в роботі на станції перебувають чотири енергоблоки, на двох тривають ремонти.

Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає, – повідомили на ЗАЕС.

Радіаційний фон навколо станції становить 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Як повідомлялося, енергоблок Хмельницької АЕС будуватимуть спільно з американцями.

Раніше стало відомо про оновлення Бурштинської ТЕС: виділять 546 млн грн на ремонт шести енергоблоків до кінця року.

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