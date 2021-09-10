На Запорізькій АЕС підключили до мережі енергоблок після ремонту
П’ятий енергоблок розпочав роботу після завершення планового середнього ремонту, який тривав понад чотири місяці – із початку травня
Про це повідомили у пресцентрі ЗАЕС, передає RegioNews.
Енергоблок підключили до мережі о 20:31.
Нині в роботі на станції перебувають чотири енергоблоки, на двох тривають ремонти.
Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає, – повідомили на ЗАЕС.
Радіаційний фон навколо станції становить 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.
Як повідомлялося, енергоблок Хмельницької АЕС будуватимуть спільно з американцями.
Раніше стало відомо про оновлення Бурштинської ТЕС: виділять 546 млн грн на ремонт шести енергоблоків до кінця року.
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