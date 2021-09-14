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14 сентября 2021, 16:18 57

Ровенская АЭС снова отключила на ремонт третий энергоблок

14 сентября 2021, 16:18 57
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Фото из открытых источников
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Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции отключили от энергосети из-за ремонта

Об этом сообщает пресс-служба АЭС, передает RegioNews.

Кроме того, вчера также разгрузили до уровня 70% от номинальной мощности энергоблок №4 для продолжения топливной кампании.

В соответствии с согласованной заявкой 14 сентября 2021 года в 2:03 отключен от сети энергоблок №3 (ВВЭР-1000) для проведения текущего ремонта. Ориентировочная продолжительность ремонта до 16 ноября 2021 года, - говорится в сообщении.

С начала сентября 2021 года находится в резерве и турбогенератор ТГ-3 энергоблока №2. Обусловлено это продлением срока работы блока на номинальном уровне мощности в осенне-зимний период 2021-2022 годов. Сейчас его мощность составляет 53% от номинальной.

Как сообщалось, только 19 июля Ровенская АЭС подключила третий блок к энергосистеме страны после завершения текущего ремонта.

Кроме этого, 10 сентября на Запорожской АЭС подключили к сети энергоблок после ремонта.

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