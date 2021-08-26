Оновлення Бурштинської ТЕС: 546 млн грн на ремонт шести енергоблоків до кінця року

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На Бурштинській ТЕС до кінця року відремонтують шість енергоблоків. Інвестиції в оновлення електростанції складуть 546 млн грн

Про це повідомляють в управлінні з комунікацій ДТЕК Бурштинська ТЕС, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

У ході підготовки до опалювального сезону ДТЕК Бурштинська ТЕС ремонтує свої енергоблоки, загальностанційне обладнання, будівлі та споруди. За перше півріччя станція вже провела ремонти трьох енергоблоків, і ще три планує зробити до кінця року. Інвестиції в ремонтну кампанію за підсумками року очікуються на рівні 546 мільйонів гривень, - повідомили в управлінні.

З початку року вже відремонтували енергоблоки - №5, №8 та №10. Для цього підприємство скерувало 225 млн грн. Ще близько 320 млн грн виділили на ремонт енергоблоків №7, №11 та №12.

До початку осінньо-зимового періоду підприємство активно накопичує вугілля на складах за рахунок видобутку на шахтах ДТЕК Енерго та імпортного вугілля з Польщі.

ДТЕК Бурштинська ТЕС – одна із найпотужніших електростанцій в Україні, її виробнича потужність становить 2351 МВт.

Як повідомлялося, 18 серпня на Прикарпатті палала Бурштинська ТЕС.