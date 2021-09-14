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14 вересня 2021, 14:39 42

У Чернівецькому університеті ще дві групи студентів пішли на самоізоляцію через COVID

14 вересня 2021, 14:39 42
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Фото з відкритих джерел
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У Чернівецькому національному університеті двоє студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин інфікувалися коронавірусом

Про це повідомив декан факультету Олександр Добржанський, передає RegioNews з посиланням на інформаційну агенцію АСС.

У двох студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича виявили COVID-19. Вони навчаються на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Відтак, їхні одногрупники та викладачі перейшли на дистанційне навчання.

Двоє студентів нашого факультету інфікувалися коронавірусом… Відтак, їхні одногрупники та викладачі навчатимуться дистанційно, - повідомив декан факультету.

Як повідомлялося, 10 вересня у Чернівцях дві групи студентів університету перевели на "дистанційку" через COVID.

Також учора голова Чернівецької ОДА заявив, що жодного дистанційного навчання не передбачається: тільки карантин.

COVID-19 самоізоляція карантин дистанційне навчання Буковина университет

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