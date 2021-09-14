У Чернівецькому університеті ще дві групи студентів пішли на самоізоляцію через COVID

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У Чернівецькому національному університеті двоє студентів факультету історії, політології та міжнародних відносин інфікувалися коронавірусом

Про це повідомив декан факультету Олександр Добржанський, передає RegioNews з посиланням на інформаційну агенцію АСС.

У двох студентів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича виявили COVID-19. Вони навчаються на факультеті історії, політології та міжнародних відносин. Відтак, їхні одногрупники та викладачі перейшли на дистанційне навчання.

Двоє студентів нашого факультету інфікувалися коронавірусом… Відтак, їхні одногрупники та викладачі навчатимуться дистанційно, - повідомив декан факультету.

Як повідомлялося, 10 вересня у Чернівцях дві групи студентів університету перевели на "дистанційку" через COVID.