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14 вересня 2021, 08:29 233

Закарпаття перейде у "жовту" зону карантину

14 вересня 2021, 08:29 233
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Фото: з відкритих джерел
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Починаючи з наступного тижня Закарпатська область України перейде у "жовту" карантинну зону 

Як передає RegioNews, про це повідомив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков.

Ситуація з захворюваністю на COVID-19 суттєво погіршується. З наступного тижня Закарпаття буде віднесено до жовтого рівня небезпеки", - заявив голова ОДА.

За його словами, це буде означати, що працюватимуть лише ті заклади освіти, де вакциновано 80 або більше відсотків персоналу однією або двома дозами вакцини. Заклади, де вакциновано менше ніж 80% персоналу, будуть закриті на карантин.

Голова ОДА закликав освітян, хто ще не зробив щеплення, прийняти правильне рішення, і вакцинуватися, щоб не позбавляти дітей права на освіту, а батьків – права на роботу.

Окрім того, зазначається, що 21 територіальна громада Закарпаття досі не забезпечила достатнього рівня вакцинації серед освітян, а вакцинований на понад 80% лише персонал у школах 5 територіальних громад.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці при наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень в "жовтих" і "червоних" зонах.

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