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14 вересня 2021, 12:31 593

Шмигаль розповів, як буде працювати транспорт у "червоній" зоні

14 вересня 2021, 12:31 593
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з відкритих джерел
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Громадський транспорт не зупинятимуть у разі введення "червоної" зони адаптивного карантину. Але водії та інший персонал повинні бути вакциновані від COVID-19

Як передає RegioNews, про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль

"Щодо транспорту, ми будемо вимагати вакцинації водіїв і працівників. Тут підхід буде для всіх однаковим - колективи повинні бути вакцинованими. У "жовтій" зоні мінімум одна доза, в "червоній" зоні - дві дози вакцини. Що стосується пасажирів, буде зберігатися масочний режим, соціальна дистанція. У громадському транспорті за такого потоку пасажирів вимагати сертифікати - це недоцільно", - зазначив він.

Прем'єр уточнив, що закривати транспортне сполучення в "червоних" зонах не планується. Але основні параметри адаптивного карантину залишаються без змін.

Нагадаємо, що рішення про переведення України в "жовту" зону буде прийнято до кінця цього тижня.

Напередодні Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні. Вони передбачають скасування переважної більшості карантинних обмежень для вакцинованих українців

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