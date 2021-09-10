У Чернівцях дві групи студентів університету перевели на "дистанційку" через COVID
У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича студентів двох груп перевели на дистанційне навчання через підтверджені випадки коронавірусу
Про це повідомила проректорка університету Тамара Марусик, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.
Зокрема, випадки захворювання зафіксовані на філологічному та факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи.
За словами Марусик, також перевіряється інформація на наявність коронавірусу у студента ще одного факультету ЧНУ.
Я знаю, що є один підтверджений випадок на філологічному факультеті та ще один на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи. Студентів ми відправили на самоізоляцію, - сказала проректорка.
Тамара Марусик додала, що викладачів, які контактували з студентами, також відправили на самоізоляцію.
Загалом у Чернівецькій області упродовж минулої доби виявили 235 нових випадків коронавірусу. Також за минулу добу до лікарень області госпіталізували 62 осіб.
Як повідомлялося, учора у Львівському виші на самоізоляцію і "дистанційку" відправили цілу групу: у студента підтвердили COVID.