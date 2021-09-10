У Чернівцях дві групи студентів університету перевели на "дистанційку" через COVID

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У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича студентів двох груп перевели на дистанційне навчання через підтверджені випадки коронавірусу

Про це повідомила проректорка університету Тамара Марусик, передає RegioNews з посиланням на molbuk.ua.

Зокрема, випадки захворювання зафіксовані на філологічному та факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи.

За словами Марусик, також перевіряється інформація на наявність коронавірусу у студента ще одного факультету ЧНУ.

Я знаю, що є один підтверджений випадок на філологічному факультеті та ще один на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи. Студентів ми відправили на самоізоляцію, - сказала проректорка.

Тамара Марусик додала, що викладачів, які контактували з студентами, також відправили на самоізоляцію.

Загалом у Чернівецькій області упродовж минулої доби виявили 235 нових випадків коронавірусу. Також за минулу добу до лікарень області госпіталізували 62 осіб.

Як повідомлялося, учора у Львівському виші на самоізоляцію і "дистанційку" відправили цілу групу: у студента підтвердили COVID.