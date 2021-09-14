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14 сентября 2021, 14:39 31

В Черновицком университете еще две группы студентов пошли на самоизоляцию из-за COVID

14 сентября 2021, 14:39 31
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Фото из открытых источников
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В Черновицком национальном университете двое студентов факультета истории, политологии и международных отношений инфицировались коронавирусом

Об этом сообщил декан факультета Александр Добржанский, передает RegioNews со ссылкой на информационное агентство АСС.

У двух студентов Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича обнаружили COVID-19. Они учатся на факультете истории, политологии и международных отношений. Следовательно, их одногруппники и преподаватели перешли на дистанционное обучение.

Двое студентов нашего факультета инфицировались коронавирусом... Следовательно, их одногруппники и преподаватели будут учиться дистанционно, - сообщил декан факультета.

Как сообщалось, 10 сентября в Черновцах две группы студентов университета перевели на "дистанционку" из-за COVID.

Также вчера председатель Черновицкой ОГА заявил, что никакого дистанционного обучения не предусматривается: только карантин.

COVID-19 самоизоляция карантин дистанционное обучение Буковина университет

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