В Черновицком университете еще две группы студентов пошли на самоизоляцию из-за COVID

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В Черновицком национальном университете двое студентов факультета истории, политологии и международных отношений инфицировались коронавирусом

Об этом сообщил декан факультета Александр Добржанский, передает RegioNews со ссылкой на информационное агентство АСС.

У двух студентов Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича обнаружили COVID-19. Они учатся на факультете истории, политологии и международных отношений. Следовательно, их одногруппники и преподаватели перешли на дистанционное обучение.

Двое студентов нашего факультета инфицировались коронавирусом... Следовательно, их одногруппники и преподаватели будут учиться дистанционно, - сообщил декан факультета.

Как сообщалось, 10 сентября в Черновцах две группы студентов университета перевели на "дистанционку" из-за COVID.