У "Дії" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року

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У сервісі цифрових державних послуг "Дія" відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, видані після 2015 року

Про це повідомляється у Telegram-каналі "Дія", передає RegioNews.

Тепер у Дії відображатимуться небіометричні закордонні паспорти, що були видані після 2015 року. Такий паспорт підтягнеться у вас автоматично, - йдеться в повідомленні.

Загалом у "Дії" доступні:

ID-картка;

біометричний закордонний паспорт;

небіометричний закордонний, виданий після 2015 року.

Натомість "паспорт-книжечка" в цьому сервісі не відображається.

Як повідомлялося, портал державних послуг "Дія"не працював 10 вересня у зв’язку з оновленням.

Також відомо, що від 2 вересня у семи містах запрацювала послуга зміни приписки до військкомату в "Дії". Окрім цього, подати документи для одруження тепер можна через портал "Дія".