За два тижні прикордонники виявили понад 420 фальшивих COVID-сертифікатів – Держприкордонслужба

Фото з відкритих джерел

Українські прикордонники з 21 серпня виявили більш ніж 420 підроблених COVID-сертифікатів

Про це розповів помічник голови Держприкордонслужби України — прессекретар Андрій Демченко, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Загалом з часу, коли ми почали використовувати програмне забезпечення і технічні засоби для перевірки COVID-сертифікатів, було перевірено майже 124 тисячі документів, з яких виявлено недійсних понад 420, — сказав Демченко, уточнивши, що у ДПСУ новим ПЗ почали користуватись 21 серпня.

З його слів, найбільше при перетині державного кордону України використовують COVID-сертифікати для пред’явлення у пунктах пропуску на Західній ділянці кордону або в столичних аеропортах. Кількасот документів за добу перевіряється на кордоні з Молдовою.

Найменше — на інших ділянках: з Росією та Білоруссю.

Як повідомлялося, українські прикордонники почали проводити електронну перевірку COVID-сертифікатів.

Згодом, у серпні, прем'єр Шмигаль повідомив, що ЄС визнав українські COVID-сертифікати.