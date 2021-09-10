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10 вересня 2021, 10:37 529

До завтра не працюватиме "Дія"

10 вересня 2021, 10:37 529
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Фото з відкритих джерел
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Портал державних послуг "Дія" не працюватиме 10 вересня у зв’язку з оновленням адресних довідників

Про це повідомляє "Дія" у Facebook, передає RegioNews.

Зокрема, зазначається, що на порталі в ніч на 10 вересня запустили оновлення адресних довідників, тому послуги будуть недоступні.

Очікується, що оновлення триватиме близько доби, тобто орієнтовний час відновлення роботи порталу – 2:00 суботи, 11 вересня, - йдеться в повідомленні.

Як пояснила адміністрація порталу, мета оновлень – безпомилкове відображення належності населених пунктів до громад.

Як повідомлялося, від 2 вересня у семи містах запрацювала послуга зміни приписки до військкомату в "Дії".

Також подати документи для одруження тепер можна через портал "Дія".

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