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02 вересня 2021, 17:59 7

У семи містах запрацювала послуга зміни приписки до військкомату в "Дії"

02 вересня 2021, 17:59 7
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Фото з відкритих джерел
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В додатку "Дія" з’явився новий сервіс "Є-реєстрація", який дозволяє змінити приписку до військкомату

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони, поки що ця послуга тестується і доступна у семи містах.

Наразі нововведення доступно для власників ID-карток. Зазначається, що сервіс буде корисний для тих, хто внесений до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.

"Як це працює? Молодь призовного віку, військовозобов’язані чи резервісти заходять на портал "Дія". Людина заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, в потрібній опції обирає, хто вона — призовник, резервіст чи військовозобов’язаний, вносить особистий номер реєстрації", - відзначає пресслужба.

Після запиту додаток надсилає до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів вашу заяву, а перевірена інформація передається до територіальних центрів надання адміністративних послуг.

Наразі "Є-реєстрація" працює в семи містах:

  • у Харкові;
  • у Вінниці;
  • у Луцьку;
  • у Рівне;
  • у Маріуполі;
  • у Кривому Розі;
  • у Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що подати документи для одруження тепер можна через портал "Дія".

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