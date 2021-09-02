У семи містах запрацювала послуга зміни приписки до військкомату в "Дії"
В додатку "Дія" з’явився новий сервіс "Є-реєстрація", який дозволяє змінити приписку до військкомату
Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони, поки що ця послуга тестується і доступна у семи містах.
Наразі нововведення доступно для власників ID-карток. Зазначається, що сервіс буде корисний для тих, хто внесений до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів.
"Як це працює? Молодь призовного віку, військовозобов’язані чи резервісти заходять на портал "Дія". Людина заповнює електронну заяву, вносить свої особисті дані, в потрібній опції обирає, хто вона — призовник, резервіст чи військовозобов’язаний, вносить особистий номер реєстрації", - відзначає пресслужба.
Після запиту додаток надсилає до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, призовників і резервістів вашу заяву, а перевірена інформація передається до територіальних центрів надання адміністративних послуг.
Наразі "Є-реєстрація" працює в семи містах:
- у Харкові;
- у Вінниці;
- у Луцьку;
- у Рівне;
- у Маріуполі;
- у Кривому Розі;
- у Києві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що подати документи для одруження тепер можна через портал "Дія".