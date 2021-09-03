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03 вересня 2021, 19:07 551

Міграційна служба пояснила, коли треба пред'являти фізичний паспорт, а не електронний

03 вересня 2021, 19:07 551
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Фото з відкритих джерел
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Є винятки, коли необхідно пред'явити фізичні аналоги паспортів, хоча цифрові копії біометричних паспортів у застосунку "Дія" мають наразі однакову юридичну силу з пластиковою ID-карткою та паперовим закордонним паспортом

Про це повідомляє Державна міграційна служба, передає RegioNews.

Обмеження на використання електронних паспортів в "Дії" є при:

перетині державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;

в’їзді на тимчасово окуповану територію України та виїзді з неї;

в’їзді, перебуванні, проживанні або пересуванні у межах прикордонної смуги, вихід у територіальне море та внутрішні води України.

Водночас, цифровий паспорт у "Дії" можна пред'являти на території України в багатьох випадках, коли потрібно посвідчити особу чи підтвердити громадянство:

подорожі залізницею або літаком у межах України;

медичне обслуговування;

здійснення банківських операцій;

отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних, поштових послуг;

підтвердження особи на запит поліції та правоохоронних органів

придбання окремих товарів у магазині, коли покупцеві треба підтвердити свій вік.

Крім того, вимога надати фізичний аналог паспорта-картки можлива у разі, якщо виявлено розбіжності між інформацією про особу, зчитаною зі смартфона, та відомостями, внесеними до ЄДДР, а також для обміну ID-картки.

Як повідомлялося, від 23 серпня в Україні електронні паспорти прирівнюються до паперових.

Навіть подати документи для одруження тепер можна через портал "Дія".

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