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13 сентября 2021, 15:21 16

В "Дії" будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года

13 сентября 2021, 15:21 16
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Фото из открытых источников
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В сервисе цифровых государственных услуг "Дія" будут отображаться небиометрические загранпаспорта, выданные после 2015 года

Об этом сообщается в Telegram-канале "Дія", передает RegioNews.

Теперь в Дії будут отображаться небиометрические загранпаспорта, которые были выданы после 2015 года. Такой паспорт подтянется у вас автоматически, - говорится в сообщении.

В целом в "Дії" доступны:

ID-карта;

биометрический загранпаспорт;

небиометрический заграничный, выданный после 2015 года.

Зато "паспорт-книжечка" в этом сервисе не отображается.

Как сообщалось, портал государственных услуг "Дія" не работал 10 сентября в связи с обновлением.

Также известно, что со 2 сентября в семи городах заработала услуга смены приписки к военкомату в "Дії". Кроме этого, подать документы для бракосочетания теперь можно через портал "Дія".

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