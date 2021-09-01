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01 вересня 2021, 18:35 125

Подати документи для одруження тепер можна через портал "Дія"

01 вересня 2021, 18:35 125
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Фото з відкритих джерел
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Громадянам України дозволили подавати заяву на шлюб через "Дію"

Про це йдеться у відповідному рішенні Кабінету Міністрів, яке він ухвалив 1 вересня, передає RegioNews.

Подавати документи через портал "Дія" дозволили, щоб полегшити взаємодію громадян із державою та пришвидшити бюрократичні процедури при реєстрації актів цивільного стану, - йдеться у пояснювальній записці.

Утім, це не означає реєстрацію шлюбу онлайн – лише подачу документів або сплату адміністративного збору.

Раніше подати заяву онлайн можна було через сайт Міністерства юстиції.

Ресурс дозволяв обрати час, місце церемонії та відділ РАЦСу, де наречені бажають зареєструвати шлюб. Чи будуть збережені такі ж функції в порталі "Дія" – наразі не відомо.

Як повідомлялося, восени послугу "Дії" зміни місця реєстрації запустять по всій країні.

Також відомо, що Мінцифри пропонує мільйон за злам додатку "Дія".

Дія Кабмін послуги електронний документообіг

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