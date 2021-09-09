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09 вересня 2021, 15:31 13

Для оформлення е-лікарняного пацієнт має особисто прийти на прийом до лікаря

09 вересня 2021, 15:31 13
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Фото з відкритих джерел
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Щоби сформувати електронний формат лікарняного документа, громадянину потрібно особисто прийти на прийом до лікаря

Про це повідомляє пресцентр Національної служби здоров'я України, передає RegioNews.

Тільки після особистого прийому лікар має право створювати в електронній системі медичний висновок про тимчасову непрацездатність, - пояснюють у відомстві.

Так, лікар може оглянути пацієнта та визначити, чи потрібно направляти його на додаткові обстеження, на консультацію до інших фахівців, або ж сам призначить лікування.

У МОЗ зазначають, що перехід на електронні лікарняні дає українцям змогу не збирати підписи на паперовому бланку і носити їх по кабінетах.

Обмін інформацією відбувається автоматично. А пацієнт тим часом займається своїм лікуванням. Проте відвідувати лікаря для цього обов’язково, - додають у НСЗУ.

Як повідомлялося, з 10 червня в Україні почали діяти електронні лікарняні.

Згодом стало відомо, що МОЗ відтермінує перехід з паперових лікарняних на електронні.

Разом з тим, заборгованість за лікарняними становить близько 3 мільярдів.

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