На столичній станції метро "Олімпійська" до січня закриють три ескалатори
Завтра, 26 серпня, на станції "Олімпійська" розпочнеться почерговий ремонт трьох ескалаторів
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.
Зазначається, що роботи триватимуть до 25 січня 2022 року.
"Це планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводять орієнтовно раз у 10-11 років після пробігу в 150 тисяч км", - зазначається у повідомленні.
У підземці нагадали, що на станції "Лук’янівська" також триває капітальний ремонт ескалаторів.
Нагадаємо, що на станції метро "Майдан Незалежності" капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів обійшовся у майже 60 мільйонів гривень.
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