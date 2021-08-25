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25 серпня 2021, 12:22 197

На столичній станції метро "Олімпійська" до січня закриють три ескалатори

25 серпня 2021, 12:22 197
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Фото з відкритих джерел
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Завтра, 26 серпня, на станції "Олімпійська" розпочнеться почерговий ремонт трьох ескалаторів

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київського метрополітену.

Зазначається, що роботи триватимуть до 25 січня 2022 року.

"Це планові капітальні ремонти (коли ескалатор повністю розбирається, проводиться заміна зношених запчастин тощо) проводять орієнтовно раз у 10-11 років після пробігу в 150 тисяч км", - зазначається у повідомленні.

У підземці нагадали, що на станції "Лук’янівська" також триває капітальний ремонт ескалаторів.

Нагадаємо, що на станції метро "Майдан Незалежності" капітальний ремонт усіх чотирьох ескалаторів обійшовся у майже 60 мільйонів гривень.

метро ремонт

 
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