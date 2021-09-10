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10 сентября 2021, 10:37 539

До завтра не будет работать "Дія"

10 сентября 2021, 10:37 539
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Фото из открытых источников
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Портал государственных услуг "Дія" не будет работать 10 сентября в связи с обновлением адресных справочников

Об этом сообщает "Дія" в Facebook, передает RegioNews.

В частности, отмечается, что на портале в ночь на 10 сентября запустили обновление адресных справочников, поэтому услуги будут недоступны.

Ожидается, что обновление продлится около суток, то есть ориентировочное время возобновления работы портала – 2:00 субботы, 11 сентября, - говорится в сообщении.

Как пояснила администрация портала, цель обновлений - безошибочное отражение принадлежности населенных пунктов к общинам.

Как сообщалось, от 2 сентября в семи городах заработала услуга смены приписки к военкомату в "Дії".

Также подать документы для бракосочетания теперь можно через портал "Дія".

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