До завтра не будет работать "Дія"
Портал государственных услуг "Дія" не будет работать 10 сентября в связи с обновлением адресных справочников
Об этом сообщает "Дія" в Facebook, передает RegioNews.
В частности, отмечается, что на портале в ночь на 10 сентября запустили обновление адресных справочников, поэтому услуги будут недоступны.
Ожидается, что обновление продлится около суток, то есть ориентировочное время возобновления работы портала – 2:00 субботы, 11 сентября, - говорится в сообщении.
Как пояснила администрация портала, цель обновлений - безошибочное отражение принадлежности населенных пунктов к общинам.
Как сообщалось, от 2 сентября в семи городах заработала услуга смены приписки к военкомату в "Дії".
Также подать документы для бракосочетания теперь можно через портал "Дія".
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