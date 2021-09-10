До завтра не будет работать "Дія"

Фото из открытых источников

Портал государственных услуг "Дія" не будет работать 10 сентября в связи с обновлением адресных справочников

Об этом сообщает "Дія" в Facebook, передает RegioNews.

В частности, отмечается, что на портале в ночь на 10 сентября запустили обновление адресных справочников, поэтому услуги будут недоступны.

Ожидается, что обновление продлится около суток, то есть ориентировочное время возобновления работы портала – 2:00 субботы, 11 сентября, - говорится в сообщении.

Как пояснила администрация портала, цель обновлений - безошибочное отражение принадлежности населенных пунктов к общинам.

Как сообщалось, от 2 сентября в семи городах заработала услуга смены приписки к военкомату в "Дії".