Мешканці Хотина знесли шини на кільце при в’їзді в місто: вимагають завершити ремонт

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У Хотині місцеві жителі вийшли на акцію протесту з вимогою відремонтувати кільце на в`їзді до міста

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на телеканал ТВА,.

Люди вийшли з плакатами та принесли шини на місце ремонту. Також місцеві жителі написали колективну заяву до влади. У такий спосіб вони хочуть намагаються привернути увагу до проблеми, що вже рік в’їзд у місто розбитий і покинутий ремонтниками.

Частину дороги перед в’їздом на територію колишнього райцентру, міста Хотина почали ремонтувати восени минулого року. Наразі ремонтні роботи на цьому об’єкті призупинені.

Антимонопольний комітет України скасував рішення тендеру щодо завершення робіт з капітального ремонту кільця на в’їзді до Хотина Чернівецької області, залишивши переможцем торгів фірму, яка розпочала й не завершила ці ремонтні роботи.

Через ситуацію із ремонтом кільця навіть є звернення до правоохоронних органів від нардепа Валерія Божика від "Слуги народу", а голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що кільце біля Хотина капітально відремонтують до відзначення 400-річчя Хотинської битви, яке відзначатимуть на початку жовтня 2021 року.

Як повідомлялося, учора на Прикарпатті в Коломийському районі мешканці перекривали дорогу, вимагаючи якісного ремонту шляху.

Також з такою ж метою в іншому районі на Івано-Франківщині селяни перекривали трасу 26 серпня.