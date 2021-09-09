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09 сентября 2021, 20:47 25

В Черновицкой области жители Хотина снесли шины на кольцо при въезде в город: требуют завершить ремонт

09 сентября 2021, 20:47 25
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Фото molbuk.ua
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В Хотине местные жители вышли на акцию протеста с требованием отремонтировать кольцо на въезде в город

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеканал ТВА,.

Люди вышли с плакатами и принесли шины на место ремонта. Также местные жители написали коллективное заявление к властям. Таким образом они хотят привлечь внимание к проблеме, что уже год въезд в город разбит и заброшен ремонтниками.

Часть дороги перед въездом на территорию бывшего райцентра, города Хотина начали ремонтировать осенью прошлого года. Сейчас ремонтные работы на этом объекте приостановлены.

Антимонопольный комитет Украины отменил решение тендера по завершению работ по капитальному ремонту кольца на въезде в Хотин Черновицкой области, оставив победителем торгов фирму, которая начала и не завершила эти ремонтные работы.

Из-за ситуации с ремонтом кольца даже есть обращение в правоохранительные органы от нардепа Валерия Божика от "Слуги народа", а председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что кольцо у Хотина капитально отремонтируют к празднованию 400-летия Хотинской битвы, которое будут отмечать в начале октября 2021 года.

Как сообщалось, вчера на Прикарпатье в Коломыйском районе жители перекрывали дорогу, требуя качественного ремонта пути.

Также с такой же целью в другом районе на Ивано-Франковщине селяне перекрывали трассу 26 августа.

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