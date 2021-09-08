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08 вересня 2021, 21:05 158

У Кропивницькому студенти і викладачі педуніверситету протестували проти переселення факультетів

08 вересня 2021, 21:05 158
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Фото Суспільне.Кропивницький
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Студенти та викладачі факультету іноземних мов Кропивницького педуніверситету вимагали не переміщувати їх з корпусу, де вони навчаються, в інший

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Кропивницький.

З плакатами "Факультет іноземних мов – окрема сім’я", "Ми хочемо бути почутими" на площі біля будівлі університету зібралися 80 людей. Вони протестували проти переміщення факультету іноземних мов до іншого корпусу.

Керівництво університету пояснює переміщення тим, що факультет іноземних мов об’єднався з факультетом філології та журналістики, тепер він називається "факультет філології" і має бути розташований в одному корпусі.

За словами викладача факультету іноземних мов Олександра Білоуса, аудиторії в новому корпусі не облаштовані для вивчення іноземних мов.

Нині ми вивчаємо іноземні мови в невеликих аудиторіях на 10-15 людей. При викладанні має бути аудіовізуальний контакт, тобто поближче до викладача, одне до одного, тому що студенти працюють у діалозі, - каже Білоус.

Викладач також додає, що студенти підписували договори на навчання на факультеті іноземних мов.

До протестувальників вийшов ректор Євген Соболь. Він пояснив, що під час реформування в університеті скоротили кількість факультетів і це покращить якість навчання.

В межах законодавства у нас відбулося осучаснення структури університету. Замість восьми стало п'ять факультетів, за це рішення одноголосно проголосували понад 50 членів Вченої ради. Щодо переселення окремих факультетів, то ми це зробили, щоб покращити освітній процес, - сказав ректор.

За його словами, куди саме і коли переселятимуть факультет іноземних мов, вирішать після загальних зборів з студентами та викладачами 9 вересня.

Як повідомлялося, на початку серпня на Львівщині дружини шахтарів влаштували акцію протесту через борги по зарплаті.

Кропивницький студент виш акції протесту ректор

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