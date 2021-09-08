На Прикарпатті мешканці перекривали дорогу, вимагаючи якісного ремонту шляху

Фото: скріншот з відео

У селі П’ядики Коломийського району місцеві жителі перекривали дорогу регіонального значення Лука-Коломия. Люди вимагали якісного ремонту шляху

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.Карпати.

Відео з перекриття розмістила у групі "П’ядицька ОТГ LIVE" Оксана Колодик.

Мешканці стверджують, що змушені піти на такі крайні заходи, бо ремонт роблять абияк.

На місце приїхали представники державного підприємства "Дороги Прикарпаття" та поліцейські. Жителі показали їм засипані шутром ями.

Голова П’ядицької територіальної громади Петро Гайдейчук розповів, що жителі громади перекривали дорогу приблизно пів години, згодом чекали годину на керівника підприємства "Дороги Прикарпаття", працівники якого виконують ремонт, Романа Сілецького.

Дорожники продовжують робити ремонт, а ми продовжуємо контролювати. Шлях вони почали лагодити 7 вересня. Дорогу повинні відремонтувати в межах територіальної громади від П’ядиків до Великої Кам’янки, — каже Петро Гайдейчук.

Як повідомлялося, 26 серпня на Івано-Франківщині селяни перекривали трасу - вимагали ремонту дороги.

Раніше, у липні мешканці Арабатської Стрілки звинувачували місцеву владу у зриві курортного сезону і перекривали дорогу.