На Франківщині страйкують учителі 20-ти навчальних закладів

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Про це повідомила заступниця Долинського міського голови Алла Шевченко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

У нас розпочався безстроковий страйк вчителів. З 26 навчальних закладів страйкують освітяни 20 закладів. Орієнтовно, це близько 900 вчителів. Так, вони прийшли на робоче місце , але не проводили уроки. Причина – борг із зарплати. Директори цих закладів написали накази про призупинення освітнього процесу, - повідомила Шевченко.

За її словами, борг простроченої зарплати вчителям Долинської громади складає 15 млн грн. Втім, у цій сумі не врахована ще їхня зарплата за серпень. Відтак, вчителям боргую близько 20 млн грн.

Шевченко зауважила, що боргові проблеми в них розпочались у червні. Причиною, стверджує вона, стали недосконалість формульного розрахунку нарахування освітньої субвенції та адмінреформа.

До Долини приєднали 21 село, а це плюс 18 шкіл, в яких замало дітей у класах для міської громади. Більше того, нам долучили серед навчального року дві третини сільських населених пунктів і при такому навантаженні – жодної допомоги. Ми одну школу перепрофілювали. Ще дві планували теж оптимізувати, але нам немає чим довозити дітей до інших шкіл та й доріг немає. Тому селяни виступили проти цього. В нас на 26 освітніх закладів є лише 4 шкільні автобуси, - пояснила Шевченко.

Вона зізнається, що в Івано-Франківській ОДА сьогодні шукали вихід із ситуації.

Після двогодинної дискусії ухвалили рішення, що голова районної профспілки попросить вчителів призупинити страйк до 20 вересня. За цей час обласні посадовці обіцяють напрацювати план заходів виходу з цієї кризи та направити лист у Кабмін про перерозподіл освітньої субвенції в межах області, - зазначила Шевченко.

Чи підуть на це вчителі, в громаді поки не знають. Втім, сподіваються, що освітяни таки поступляться, бо ситуація, каже Шевченко, їм теж не "на руку", адже дні страйку їм не врахують у майбутні виплати.

Як повідомлялося, днями на Прикарпатті люди частково перекрили дорогу через закриття школи в селі.