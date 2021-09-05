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05 вересня 2021, 18:48 49

У тридцяти містах України пройшов марш за права тварин

05 вересня 2021, 18:48 49
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Фото Суспільне
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Всеукраїнський марш за права тварин одночасно відбувся у 30 містах України, а також в Антарктиді, на станції "Академік Вернадський"

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Учасники маршу зібралися, аби привернути увагу до нагальної потреби захисту тварин.

Вони вимагають покласти край жорстокості та захистити тварин від знущань.

На думку активістів, цирки з тваринами, контактні зоопарки, дельфінарії, хутрові ферми та притравочні станції – це варварство, якому немає місця в сучасній Україні.

Нас дістало, що парламент ігнорує більшість зоозахисних законопроєктів. Нас дістало, що знущання з тварин все ще продають як розваги. Нас дістало, що живодерів виправдовують суди. Нас дістало, що жорстокість до тварин з кожним днем лише множиться, — йдеться у заяві гуманістичного руху UAnimals, який є організатором заходу.

Як повідомлялося, минулого року ексмера-шкуродера Володимира Байдича звільнили з роботи.

Також у Полтаві безпритульних тварин визнали частиною екосистеми міста.

тварини законопроєкт права марш акції протесту

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