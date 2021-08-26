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26 серпня 2021, 16:15 354

На Івано-Франківщині селяни перекривали трасу - вимагали ремонту дороги

26 серпня 2021, 16:15 354
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Фото Суспільне.Карпати
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Понад пів сотні жителів сіл Новичка, Рахиня, Слобода Долинська, Тростянець, Белеїв та Велика Тур’я перекривали дорогу національного значення Н-10 Стрий — Мамалига у селі Оболоня, поблизу Долини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне. Карпати.

Люди вимагають відремонтувати відрізок дороги Долина — Велика Тур’я протяжністю приблизно 25 км.

Люди впродовж 45 хвилин не пропускали автівки, окрім службового транспорту, авто з дітьми чи хворими. Потім протягом 10 хвилин автомобілі могли проїхати. Через перекриття дороги на виїзді із Долини утворився затор приблизно на 5 км.

Один із протестувальників, житель села Тростянець Василь Гошовський каже, що ця проблема у селян існує вже 30 років. Протягом цього часу автошлях жодного разу капітально не ремонтували.

Протестувальники кажуть, що раніше люди вже зверталися в облдержадміністрацію та Службу автомобільних доріг.

Ближче до обіду поліція повідомила, що рух на трасі було відновлено.

Як повідомлялося, учора на Закарпатті перекривали дорогу через високі тарифи за транспортування газу.

Прикарпаття акції протесту перекриття дороги ремонт

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