На Івано-Франківщині селяни перекривали трасу - вимагали ремонту дороги

Фото Суспільне.Карпати

Понад пів сотні жителів сіл Новичка, Рахиня, Слобода Долинська, Тростянець, Белеїв та Велика Тур’я перекривали дорогу національного значення Н-10 Стрий — Мамалига у селі Оболоня, поблизу Долини

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне. Карпати.

Люди вимагають відремонтувати відрізок дороги Долина — Велика Тур’я протяжністю приблизно 25 км.

Люди впродовж 45 хвилин не пропускали автівки, окрім службового транспорту, авто з дітьми чи хворими. Потім протягом 10 хвилин автомобілі могли проїхати. Через перекриття дороги на виїзді із Долини утворився затор приблизно на 5 км.

Один із протестувальників, житель села Тростянець Василь Гошовський каже, що ця проблема у селян існує вже 30 років. Протягом цього часу автошлях жодного разу капітально не ремонтували.

Протестувальники кажуть, що раніше люди вже зверталися в облдержадміністрацію та Службу автомобільних доріг.

Ближче до обіду поліція повідомила, що рух на трасі було відновлено.

Як повідомлялося, учора на Закарпатті перекривали дорогу через високі тарифи за транспортування газу.