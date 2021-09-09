Ексміністра Кожару, підозрюваного у вбивстві колишнього власника "Інтера", суд залишив під вартою
Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві Сергія Старицького
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на суд.
За результатом апеляційного розгляду ухвалу Києво-Святошинського районного суду Київської області від 11 серпня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту — без задоволення, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, 25 березня 2020 року Кожару затримали за підозрою у вбивстві.
Через два дні суд заарештував Кожару і призначив заставу в 14 млн.
21 травня ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві, вийшов під заставу, але 11 червня 2020-го суд знову відправив його під арешт.
23 грудня справу підозрюваного у вбивстві ексглави МЗС Кожари передали до суду.
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