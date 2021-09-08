Семенченка залишили під вартою ще на 2 місяці
Солом’янський районний суд Києва продовжив екснардепу Семену Семенченку, якого підозрюють у створенні на території України незаконного збройного формування, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Семена Семенченка, передає RegioNews .
Семену Семенченку продовжили утримання під вартою ще на 2 місяці, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Семенченка підозрюють у створенні приватної військової компанії. За даними слідства, вона вербувала ветеранів АТО для роботи на ПВК Donbass Battalion Corp з офісами в США, Польщі, Іраку та Кенії.
Крім того, йому пред'явили звинувачення в обстрілі телеканалу "112 Україна".
Як повідомлялося, 3 вересня суд залишив Семенченка під вартою.
Раніше, 20 серпня, Семенченко оголосив безстрокове голодування.
Нагадаємо, 24 березня СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.
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