Экс-министра Кожару, подозреваемого в убийстве бывшего владельца "Интера", суд оставил под стражей
Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве Сергея Старицкого
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на суд.
По результатам апелляционного рассмотрения определение Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 11 августа 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 25 марта 2020 года Кожару задержали по подозрению в убийстве.
Через два дня суд арестовал Кожару и назначил залог в 14 млн.
21 мая экс-министр Кожара, которого подозревают в убийстве, вышел под залог, но 11 июня 2020-го суд вновь отправил его под арест.
23 декабря дело подозреваемого в убийстве экс-главы МИД Кожары передали в суд.
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