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09 сентября 2021, 18:46 573

Экс-министра Кожару, подозреваемого в убийстве бывшего владельца "Интера", суд оставил под стражей

09 сентября 2021, 18:46 573
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Фото из открытых источников
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Киевский апелляционный суд оставил под стражей бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару, подозреваемого в убийстве Сергея Старицкого

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на суд.

По результатам апелляционного рассмотрения определение Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 11 августа 2021 года оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 25 марта 2020 года Кожару задержали по подозрению в убийстве.

Через два дня суд арестовал Кожару и назначил залог в 14 млн.

21 мая экс-министр Кожара, которого подозревают в убийстве, вышел под залог, но 11 июня 2020-го суд вновь отправил его под арест.

23 декабря дело подозреваемого в убийстве экс-главы МИД Кожары передали в суд.

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