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09 вересня 2021, 17:47 644

У Дніпрі чоловік зірвав з себе електронний браслет і втік із залу суду

09 вересня 2021, 17:47 644
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Фото з відкритих джерел
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У Дніпрі чоловік після участі в судовому засіданні зірвав з себе електронний браслет і втік

Про це пише RegioNews з посиланням на "Дніпро оперативний".

Інцидент стався в Самарському районному суді на вулиці Електрична. Після засідання, громадянин вибіг з будівлі суду, зірвав з себе браслет і зник в невідомому напрямку. Пристрій правоохоронці згодом знайшли біля Лівобережної окружної прокуратури.

У чому саме обвинувачується громадянин, невідомо. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у липні у Харкові із зали суду втік іноземець після оголошення про запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Україна Дніпро суд втеча кримінальна справа поліція кримінал

 
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