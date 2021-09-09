У Дніпрі чоловік зірвав з себе електронний браслет і втік із залу суду

Фото з відкритих джерел

У Дніпрі чоловік після участі в судовому засіданні зірвав з себе електронний браслет і втік

Про це пише RegioNews з посиланням на "Дніпро оперативний".

Інцидент стався в Самарському районному суді на вулиці Електрична. Після засідання, громадянин вибіг з будівлі суду, зірвав з себе браслет і зник в невідомому напрямку. Пристрій правоохоронці згодом знайшли біля Лівобережної окружної прокуратури.

У чому саме обвинувачується громадянин, невідомо. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у липні у Харкові із зали суду втік іноземець після оголошення про запобіжний захід у виді тримання під вартою.