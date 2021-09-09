У Дніпрі чоловік зірвав з себе електронний браслет і втік із залу суду
У Дніпрі чоловік після участі в судовому засіданні зірвав з себе електронний браслет і втік
Про це пише RegioNews з посиланням на "Дніпро оперативний".
Інцидент стався в Самарському районному суді на вулиці Електрична. Після засідання, громадянин вибіг з будівлі суду, зірвав з себе браслет і зник в невідомому напрямку. Пристрій правоохоронці згодом знайшли біля Лівобережної окружної прокуратури.
У чому саме обвинувачується громадянин, невідомо. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, у липні у Харкові із зали суду втік іноземець після оголошення про запобіжний захід у виді тримання під вартою.
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