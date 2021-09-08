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08 вересня 2021, 21:36 724

Депутата Полтавської міськради Диканя звільнили з-під варти рішенням суду

08 вересня 2021, 21:36 724
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Фото Суспільне.Полтава
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Депутата Полтавської міськради від "За майбутнє" Євгена Диканя звільнили з-під варти. Таке рішення 8 вересня ухвалив суддя Октябрського райсуду Полтави

Про це повідомила прессекретарка суду Олена Загорулько, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.Полтава.

Судове засідання призначили через те, що заставу у розмірі 681 тисяча перерахували 6 вересня неправильно. А саме − не вказали прізвища депутата, за якого її вносили, - повідомила Олена Загорулько.

Як повідомлялося, 6 вересня адвокат Диканя заявляв, що за підозрюваного в хабарництві полтавського депутата внесуть заставу 681 тис. грн.

Нагадаємо, 2 вересня у Полтавській міськраді СБУ проводила обшуки.

За результатами обшуків були затримані чиновник і депутат - зокрема, голова фракції "За майбутнє" в Полтавській міськраді Євген Дикань.

Читайте також: "Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки".

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