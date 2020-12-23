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23 грудня 2020, 16:04 7

Справу підозрюваного у вбивстві ексглави МЗС Кожари передали до суду

23 грудня 2020, 16:04 7
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Йому інкримінують вбивство колишнього власника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького
Фото: із відкритих джерел
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Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти колишнього Міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, якого звинувачують в умисному вбивстві.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Київська обласна прокуратура затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно колишнього Міністра закордонних справ України, за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України)”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, інцидент стався у лютому 2020 року, коли Леонід Кожара, його дружина і потерпілий вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку.

Фігурант провадження взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого останній помер на місці”, - розповіли в прокуратурі.

Наразі досудове розслідування у цій справі завершено, обвинувальний акт проти колишнього міністра передали до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, 21 лютого у поліцію надійшло повідомлення про самогубство чоловіка у селі Чайки Київської області - підприємця Сергія Старицького, який помер у будинку ексочільника МЗС Леоніда Кожари. Останній був міністром в уряді колишнього прем'єра Миколи Азарова.

25 березня поліція затримала колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за підозрою в умисному вбивстві.

27 лютого суд обрав запобіжний захід Кожарі у вигляді утримання під вартою на строк до 25 травня з можливістю вийти під заставу в 14 млн 83 тисяч 500 гривень. 21 травня ексміністр Кожара, якого підозрюють у вбивстві, вийшов під заставу в 2 мільйони гривень.

суд міністр убивство кримінальна справа Леонід Кожара
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