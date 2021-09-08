У Харківській обласній інфекційній лікарні реанімація на 100% заповнена пацієнтами з COVID

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У Харківській обласній інфекційній лікарні зайняті 200 місць, реанімація закладу заповнена на 100%

Про це розказав директор лікарні Павло Нартов в ефірі "Українського радіо. Харків", передає RegioNews.

Лікарня розрахована на 330 ліжок, на сьогодні з підозрою та підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція" у нас перебувають 200 хворих. За останні кілька тижнів кількість хворих збільшується. Сьогодні госпіталізували 26 хворих, учора — 13 людей, у суботу — до 30, — розказав Павло Нартов.

Директор обласної інфекційної лікарні додає, що є хворі з тяжким перебігом.

Реанімація розрахована на 12 ліжок, вона заповнена на 100%. Люди перебувають на апаратах штучного дихання, — каже він.

Керівник закладу стверджує, що лікарня усім забезпечена: кадрами, ліками, обладнанням.

Як повідомлялося, за інформацією МОЗ, у 7 областях та Києві рівень захворюваності на COVID-19 перевищує норму.

Загалом в Україні за добу виявили ще 2700 нових хворих COVID.

Також міністр Ляшко запевнив, що "ковідні надбавки" для медзакладів у новому епідсезоні будуть збережені.