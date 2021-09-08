Більшість обмежень "жовтої" та "червоної" зон не буде стосуватися вакцинованих від COVID-19 - Ляшко

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Більшість обмежень у "жовтих" і "червоних" зонах епідемічної небезпеки не будуть застосовуватися до вакцинованих від COVID-19

Як передає RegioNews, про це під час засідання уряду заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Наслідуючи практику європейських країн, а також США ми пропонуємо наблизити якість життя вакцинованого населення проти COVID-19 до звичного…Ми передбачаємо, що більшість обмежень жовтого та червоного рівня не будуть застосовуватися в разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі різних закладів економіки… Для жовтого рівня достатньо однієї дози вакцини, а для червоного повного курсу вакцинації", - зазначив міністр.

За словами Ляшка, наприклад за жовтого рівня епідемічної небезпеки роботу закладів освіти не буде обмежено за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, які засвідчать вакцинацію від COVID-19 принаймі однією дозою.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину