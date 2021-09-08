У 7 областях та Києві рівень захворюваності на COVID-19 перевищує норму - МОЗ

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Усі регіони України перебувають у "зеленій" зоні. Однак епідемічні показники в деяких областях перевищують показники для "зеленої" зони

Про це пише RegioNews з посиланням на дані МОЗ.

Зокрема в двох областях динаміка госпіталізацій суттєво перевищує показник "зеленої" зони. У Луганській області попри зниження він становить 90,1%. У Львівській області динаміка госпіталізацій продовжує і далі зростати. Зокрема напередодні цей показник становив 60,9%, а вже станом на 8 вересня він становить 78%.

Зростає і рівень захворюваності на COVID-19. Наразі в 7 областях та Києві він вже перевищує норму. Трійка "лідерів" за цим показником: Чернівецька область – 195 осіб на 100 тисяч населення, Луганська – 160 осіб на 100 тисяч населення, Київ – 118 осіб на 100 тисяч населення.

Крім цього у переважній більшості областей перевищено норму і за показником коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування. Наразі в середньому по Україні він становить 5,1% за норми не вище 4%. Антилідером за цим показником є Чернівецька область-11%

Нагадаємо, що в Україні за 7 вересня виявили 2 772 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області