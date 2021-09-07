Ляшко спростував інформацію про запровадження карантинних "червоних зон" у регіонах

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Підстав для впровадження "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки немає в жодному регіоні України

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

На сьогодні підстав для впровадження "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки немає в жодному регіоні України. Є лише показники, щоб перевести територію всієї України на "жовтий" рівень, - сказав Ляшко.

Він наголосив, що в "жовтому" рівні епіднебезпеки обмежень на користування громадським транспортом немає.

Щодо освітніх закладів Ляшко зазначив, що "школи в офлайні працюватимуть, якщо 80% педагогів вакциновані від COVID-19".

У випадку, якщо така норма не дотримується, школи перейдуть в онлайн, - сказав він.

Ляшко уточнив, що для "жовтого" рівня враховуватимуться вакциновані першою дозою, для "червоного" рівня необхідна буде вакцинація педагогів двома дозами.

Як повідомлялося, Радуцький назвав три області з найгіршою епідемічною ситуацією: Чернівецька, Львівська і Вінницька.

Також відомо, що більшість шкіл і дитсадків Сумщини з наступного тижня можуть перейти на "дистанційку".