Ляшко спростував інформацію про запровадження карантинних "червоних зон" у регіонах
Підстав для впровадження "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки немає в жодному регіоні України
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.
На сьогодні підстав для впровадження "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки немає в жодному регіоні України. Є лише показники, щоб перевести територію всієї України на "жовтий" рівень, - сказав Ляшко.
Він наголосив, що в "жовтому" рівні епіднебезпеки обмежень на користування громадським транспортом немає.
Щодо освітніх закладів Ляшко зазначив, що "школи в офлайні працюватимуть, якщо 80% педагогів вакциновані від COVID-19".
У випадку, якщо така норма не дотримується, школи перейдуть в онлайн, - сказав він.
Ляшко уточнив, що для "жовтого" рівня враховуватимуться вакциновані першою дозою, для "червоного" рівня необхідна буде вакцинація педагогів двома дозами.
Як повідомлялося, Радуцький назвав три області з найгіршою епідемічною ситуацією: Чернівецька, Львівська і Вінницька.
Також відомо, що більшість шкіл і дитсадків Сумщини з наступного тижня можуть перейти на "дистанційку".