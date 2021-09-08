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08 сентября 2021, 21:52 1027

В Харьковской областной инфекционной больнице реанимация на 100% заполнена пациентами с COVID

08 сентября 2021, 21:52 1027
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Фото из открытых источников
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В Харьковской областной инфекционной больнице заняты 200 мест, реанимация учреждения заполнена на 100%

Об этом рассказал директор больницы Павел Нартов в эфире "Украинского радио. Харьков", передает RegioNews.

Больница рассчитана на 330 коек, на сегодня с подозрением и подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" у нас находятся 200 больных. За последние несколько недель количество больных увеличивается. Сегодня госпитализировали 26 больных, вчера — 13 человек, в субботу — до 30, — рассказал Павел Нартов.

Директор областной инфекционной больницы добавляет, что есть больные с тяжелым течением.

Реанимация рассчитана на 12 коек, она заполнена на 100%. Люди находятся на аппаратах искусственного дыхания, — говорит он.

Руководитель заведения утверждает, что больница всем обеспечена: кадрами, лекарствами, оборудованием.

Как сообщалось, по информации Минздрава, в 7 областях и Киеве уровень заболеваемости COVID-19 превышает норму.

В общем в Украине за сутки обнаружили еще 2700 новых больных COVID.

Также министр Ляшко заверил, что "ковидные надбавки" для медучреждений в новом эпидсезоне будут сохранены.

Харьков больница реанимация Врач COVID-19

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