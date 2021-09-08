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08 вересня 2021, 18:33 7

"Ковідні надбавки" для медзакладів у новому епідсезоні будуть збережені – Ляшко

08 вересня 2021, 18:33 7
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Фото з відкритих джерел
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У 2021 році в новому епідсезоні з COVID-19 будуть збережені "ковідні надбавки" для медзакладів

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на засіданні парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ковідні надбавки залишаються на рівні 300%, - сказав він.

Також він додав, що кількість госпіталізацій, більша за 90 тис. пацієнтів із COVID-19, призведе до зупинки планових госпіталізацій.

Система охорони здоров'я готова госпіталізувати щонайбільше 90 тис., це питання критичного впливу на систему охорони здоров'я, коли ми знову зупинимо планові госпіталізації, надаючи пріоритет пацієнтам із коронавірусною інфекцією, - сказав міністр.

Як повідомлялося, Ляшко спростував інформацію про запровадження карантинних "червоних зон" у регіонах.

Також відомо, що в Україні за добу виявили ще 2700 нових хворих COVID.

COVID-19 коронавірус медицина Віктор Ляшко МОЗ

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