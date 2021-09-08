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08 вересня 2021, 09:01 112

В Україні за добу виявили ще 2700 нових хворих COVID

08 вересня 2021, 09:01 112
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 7 вересня виявили 2 772 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Харківській області

Як передає RegioNews про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 348 нових випадків, "лідерами" по захворюваності є Харківська (248), Чернівецька (197), Запорізька (178) і Львівська (157) області.

Всього за добу госпіталізували 1 017 осіб, 60 хворих померли, одужали 1 411 осіб. Серед захворілих за добу - 254 дитини та 46 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 28 990 осіб, методом ІФА – 8 110 осіб, експрес-тестами – 30 291 особу.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 303 276 осіб, з них 2 216 017 осіб одужали, а 54 114 хворих померли.

Нагадаємо, що в Україні за 6 вересня виявили 2 197 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Львівській області.

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