У Києві чоловік намагався за 30 тис. доларів викупити у слідчого свою нарколабораторію
У Києві затримано чоловіка при спробі дати 30 тисяч доларів хабаря слідчому одного з районних управлінь столичної поліції
Про це повідомляють в Офісі ГПУ, передає RegioNews.
Встановлено, що чоловік запропонував слідчому неправомірну вигоду за перекваліфікацію кримінального провадження стосовно себе, непритягнення його брата до кримінальної відповідальності, а також повернення вилучених під час обшуків ємностей з прекурсорами та обладнання нарколабораторії.
Загальна сума неправомірної вигоди, яку він пропонував слідчому, становила більше 30 тис доларів. У ході контролю за вчиненням злочину чоловіка затримали під час передачі поліцейському першого траншу – 5 тис доларів, - йдеться в повідомленні.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.
Як повідомлялося, у Кропивницькому силовики ліквідували діяльність наркосиндикату.