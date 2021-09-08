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08 вересня 2021, 18:07 134

У Києві чоловік намагався за 30 тис. доларів викупити у слідчого свою нарколабораторію

08 вересня 2021, 18:07 134
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Фото Офісу генпрокурора
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У Києві затримано чоловіка при спробі дати 30 тисяч доларів хабаря слідчому одного з районних управлінь столичної поліції

Про це повідомляють в Офісі ГПУ, передає RegioNews.

Встановлено, що чоловік запропонував слідчому неправомірну вигоду за перекваліфікацію кримінального провадження стосовно себе, непритягнення його брата до кримінальної відповідальності, а також повернення вилучених під час обшуків ємностей з прекурсорами та обладнання нарколабораторії.

Загальна сума неправомірної вигоди, яку він пропонував слідчому, становила більше 30 тис доларів. У ході контролю за вчиненням злочину чоловіка затримали під час передачі поліцейському першого траншу – 5 тис доларів, - йдеться в повідомленні.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Як повідомлялося, у Кропивницькому силовики ліквідували діяльність наркосиндикату.

Також поліція Вінниччини викрила міжрегіональну групу торговців наркотиками.

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