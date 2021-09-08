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08 вересня 2021, 13:51 1802

У Києві жінка розповсюджувала порно з п'ятирічною донькою

08 вересня 2021, 13:51 1802
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Фото з відкритих джерел
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У Києві судитимуть жінку, яка виготовляла порно за участю малолітньої доньки

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Жінка упродовж 2017-2019 років вчиняла розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки та фіксувала це на камеру, а потім розповсюджувала ці файли через інтернет. На момент початку кримінального правопорушення дівчинці було п'ять років.

У ході обшуків за місцем проживання 28-річної жінки на мобільному телефоні та флеш-накопичувачах правоохоронці виявили та вилучили численні фото та відео дитячої порнографії.

За вчинене жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

кримінал Київ поліція кримінальна справа Столиця

 
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