У Києві жінка розповсюджувала порно з п'ятирічною донькою
У Києві судитимуть жінку, яка виготовляла порно за участю малолітньої доньки
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
Жінка упродовж 2017-2019 років вчиняла розпусні дії щодо своєї малолітньої доньки та фіксувала це на камеру, а потім розповсюджувала ці файли через інтернет. На момент початку кримінального правопорушення дівчинці було п'ять років.
У ході обшуків за місцем проживання 28-річної жінки на мобільному телефоні та флеш-накопичувачах правоохоронці виявили та вилучили численні фото та відео дитячої порнографії.
За вчинене жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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