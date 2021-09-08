Поліція Вінниччини викрила міжрегіональну групу торговців наркотиками

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Майже рік правоохоронці проводили оперативні закупівлі та документували незаконну діяльність учасників організованої групи, яка на території Вінницької та інших областей шляхом закладок розповсюджувала наркотики

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції

Вінницькій області.

За даними слідства, організувала таку діяльність 32-річна мешканка Кіровоградської області. Наркотичні засоби жінка фасувала та розповсюджувала шляхом закладок на території різних регіонів країни.

Допомагали їй збувати наркотики двоє спільників віком 36 та 37 років. За наявною інформацією, заборонені засоби вона купувала через мережу Інтернет.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних слідчі вилучили метадон, сильнодіючі лікарські препарати, записи з даними постійних покупців та банківські картки, на рахунки яких надходили гроші, отримані від продажу наркотиків.

Фігурантам угруповання загрожує покарання - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Запорізькій області правоохоронці ліквідували канал контрабанди метадону до тимчасово окупованого Донецька. Наркотики в ОРДО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ.