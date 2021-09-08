09:01  08 вересня
В Україні за добу виявили ще 2700 нових хворих COVID
14:49  08 вересня
В уряді хочуть ввести штрафи через неякісне надання соцпослуг
08:09  08 вересня
На Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2021, 12:11 267

Поліція Вінниччини викрила міжрегіональну групу торговців наркотиками

08 вересня 2021, 12:11 267
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Майже рік правоохоронці проводили оперативні закупівлі та документували незаконну діяльність учасників організованої групи, яка на території Вінницької та інших областей шляхом закладок розповсюджувала наркотики

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції
Вінницькій області.

За даними слідства, організувала таку діяльність 32-річна мешканка Кіровоградської області. Наркотичні засоби жінка фасувала та розповсюджувала шляхом закладок на території різних регіонів країни.

Допомагали їй збувати наркотики двоє спільників віком 36 та 37 років. За наявною інформацією, заборонені засоби вона купувала через мережу Інтернет.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних слідчі вилучили метадон, сильнодіючі лікарські препарати, записи з даними постійних покупців та банківські картки, на рахунки яких надходили гроші, отримані від продажу наркотиків.

Фігурантам угруповання загрожує покарання - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що у Запорізькій області правоохоронці ліквідували канал контрабанди метадону до тимчасово окупованого Донецька. Наркотики в ОРДО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ.

обшуки наркотики поліція слідство регіони

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram