11:06  07 вересня
Радуцький назвав три області з найгіршою епідемічною ситуацією
11:35  07 вересня
На Київщині горіла церква
08:09  07 вересня
На Донбасі зафіксували сім порушень, мінометні обстріли та невідомий безпілотник
UA | RU
UA | RU
07 вересня 2021, 11:38 70

На Дніпропетровщині на фірмі висіяли сад з конопель

07 вересня 2021, 11:38 70
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

На Дніпропетровщині на території однієї з приватних фірм поліцейські вилучили понад тисячу кущів конопель

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області

Насадження конопель виявили працівники управління боротьби з наркозлочинністю ДБН спільно зі слідчими відділення поліції № 11 Дніпровського РУП. 6 вересня спільно зі співробітниками відділу аеропідтримки УМАЗ ДПП України вони провели огляд земельної ділянки, яка належить приватному товариству. Під час огляду на території перебували охоронці та представники підприємства.

Вартість наркотиків за цінами "чорного ринку" оцінюється в 2 мільйони гривень.

Вилучені рослини направили на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування правоохоронці проведуть всі необхідні слідчі дії та встановлять, хто з чоловіків причетний до вирощування конопель. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті – до семи років ув’язнення.

поліція наркотики покарання ринок

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
"Аніматори" від СБУ для "За майбутнє". Чим закінчиться для мера Мамая справа про хабар його "правої руки"
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua