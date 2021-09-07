На Дніпропетровщині на фірмі висіяли сад з конопель

На Дніпропетровщині на території однієї з приватних фірм поліцейські вилучили понад тисячу кущів конопель

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції області

Насадження конопель виявили працівники управління боротьби з наркозлочинністю ДБН спільно зі слідчими відділення поліції № 11 Дніпровського РУП. 6 вересня спільно зі співробітниками відділу аеропідтримки УМАЗ ДПП України вони провели огляд земельної ділянки, яка належить приватному товариству. Під час огляду на території перебували охоронці та представники підприємства.

Вартість наркотиків за цінами "чорного ринку" оцінюється в 2 мільйони гривень.

Вилучені рослини направили на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування правоохоронці проведуть всі необхідні слідчі дії та встановлять, хто з чоловіків причетний до вирощування конопель. Максимальне покарання, яке передбачає санкція статті – до семи років ув’язнення.