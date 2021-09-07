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07 вересня 2021, 14:44 53

СБУ ліквідувала потужний канал контрабанди наркотиків до ОРДО

07 вересня 2021, 14:44 53
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Фото: з відкритих джерел
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У Запорізькій області правоохоронці ліквідували канал контрабанди метадону до тимчасово окупованого Донецька. Наркотики в ОРДО відправляли не через лінію розмежування, а через кордон з РФ

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Щомісяця робили по декілька "посилок", вартість кожної з яких становила майже 4 млн грн. Організувала протиправну схему безробітна киянка, яка долучила до справи "партнерку" з тимчасово окупованого Донецька", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані приховували заборонені речовини у глечиках для вазонів та в садово-паркових скульптурах. А переправляли їх спільникам у РФ під виглядом побутових посилок.

Пакунки передавали через водіїв мікроавтобусів, які здійснюють нерегулярні пасажирські перевезення. Канал існував майже рік.

У ході спецоперації правоохоронці затримали водія маршрутного таксі під час спроби вивезення метадону вагою понад 1,4 кг.

У межах кримінального провадження організаторку каналу затримано та повідомлено їй про підозру.

Нагадаємо, раніше правоохоронці встановили, що один зі співробітників батальйону конвойної служби ГУНП у Харківській області причетний до збуту наркотиків.

РФ СБУ наркотики товари Донецьк Кримінальна відповідальність Запорізька область

 
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