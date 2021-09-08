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08 сентября 2021, 18:07 132

В Киеве мужчина пытался за 30 тыс. долларов выкупить у следователя свою нарколабораторию

08 сентября 2021, 18:07 132
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Фото Офиса генпрокурора
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В Киеве задержан мужчина при попытке дать 30 тысяч долларов взятки следователю одного из районных управлений столичной полиции

Об этом сообщают в Офисе ГПУ, передает RegioNews.

Установлено, что мужчина предложил следователю неправомерную выгоду за переквалификацию уголовного производства в отношении себя, непривлечение его брата к уголовной ответственности, а также возвращение изъятых во время обысков емкостей с прекурсорами и оборудование нарколаборатории.

Общая сумма неправомерной выгоды, которую он предлагал следователю, составляла более 30 тыс долларов. В ходе контроля за совершением преступления мужчину задержали во время передачи полицейскому первого транша – 5 тыс долларов, - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщалось, в Кропивницком силовики ликвидировали деятельность наркосиндиката.

Также полиция Винницкой области разоблачила межрегиональную группу торговцев наркотиками.

взятка наркотики полиция задержание Лаборатория

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