В Киеве мужчина пытался за 30 тыс. долларов выкупить у следователя свою нарколабораторию
В Киеве задержан мужчина при попытке дать 30 тысяч долларов взятки следователю одного из районных управлений столичной полиции
Об этом сообщают в Офисе ГПУ, передает RegioNews.
Установлено, что мужчина предложил следователю неправомерную выгоду за переквалификацию уголовного производства в отношении себя, непривлечение его брата к уголовной ответственности, а также возвращение изъятых во время обысков емкостей с прекурсорами и оборудование нарколаборатории.
Общая сумма неправомерной выгоды, которую он предлагал следователю, составляла более 30 тыс долларов. В ходе контроля за совершением преступления мужчину задержали во время передачи полицейскому первого транша – 5 тыс долларов, - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.
Как сообщалось, в Кропивницком силовики ликвидировали деятельность наркосиндиката.