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08 вересня 2021, 13:06 303

У Кропивницькому силовики ліквідували діяльність наркосиндикату

08 вересня 2021, 13:06 303
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Фото: Нацполіція
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У Кропивницькому правоохоронці встановили діяльність на території міста наркосиндикату, учасники якого збували наркотики у великих розмірах. Було проведено санкціоновані обшуки та затримано учасників угруповання

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Встановлено, що організатором групи є 55-річний мешканець Кропивницького, який в минулому неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Чоловік забезпечував постачання наркотиків великими партіями 46-річному співорганізаторові та отримував дохід від збуту товару.

Безпосередньо співорганізатор залучив до "бізнесу" свою родину, яка допомагала йому розфасовувати та розподіляти наркотики між реалізаторами. Реалізатори - двоє чоловіків та жінка - розповсюджували наркозалежним мешканцям Кропивницького товар вроздріб.

Під час санкціонованих обшуків виявлено і вилучено амфетамін та прекурсорів для його виготовлення, "чорнову" бухгалтерію, 240 тисяч гривень, банківські картки, 6 автомобілів.

Слідчі поліції повідомили про підозру шістьом учасникам наркоугруповання.

Раніше повідомлялось, що поліція Вінниччини викрила міжрегіональну групу торговців наркотиками. Майже рік правоохоронці проводили оперативні закупівлі та документували незаконну діяльність учасників організованої групи, яка на території Вінницької та інших областей шляхом закладок розповсюджувала наркотики.

наркотики бізнес поліція Кропивницький Кримінальна відповідальність

 
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