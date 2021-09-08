На Буковині за хабарі реєстрували сільгосптехніку в обхід митних правил

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Чернівецькій області, передає RegioNews.

Працівники одного з контролюючих органів у Чернівецькій області спільно зі спеціалістом з проведення обстежень і реєстрації колісних транспортних засобів налагодили незаконну схему реєстрації спеціальної сільгосптехніки.

За даними слідства, чиновники на підставі недостовірних документів реєстрували техніку, в тому числі і транспортні засоби, завезені в Україну з-за кордону з порушенням митного контролю. За таку оборудку зловмисники вимагали від місцевого фермера 25 тис грн.

Оперативники СБУ затримали одного з фігурантів "на гарячому" під час отримання другої частини хабара.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання правопорушника правоохоронці вилучили чорнові записи, документальні матеріали та інші докази протиправної діяльності.

У межах кримінального провадження за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.3 ст.369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України триває розслідування щодо встановлення всіх причетних до протиправної діяльності осіб, зокрема працівників Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Затриманому на хабарі фігуранту оголошено про підозру, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на Харківщині посадовці Пенсійного фонду привласнювали пенсії мешканців з ОРДЛО.

Також відомо, що депутатка від "Слуги народу" задекларувала Infiniti як сільгосптехніку.