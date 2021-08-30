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30 серпня 2021, 14:46 1476

На Харківщині посадовці Пенсійного фонду привласнювали пенсії мешканців з ОРДЛО

30 серпня 2021, 14:46 1476
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Фото: з відкритих джерел
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У Харківській області правоохоронці зупинили масштабне розкрадання бюджетних коштів, призначених для виплат пенсій громадянам, які мешкають в ОРДЛО. Від незаконних соціальних виплат спричинені збитки державі становлять майже 5 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

До оборудок із державними коштами причетні посадовці Пенсійного фонду та банку", - йдеться у повідомленні.

Посадовці, користуючись службовим становищем, вносили недостовірні відомості до бази даних. Зокрема, вони змінювали інформацію про виплати пенсій особам, що перебувають на тимчасово окупованих територіях. Далі спільники оформлювали банківські картки і отримували на них кошти. Все це відбувалося без відома самих пенсіонерів.

Така схема діяла протягом декількох років. За попередніми висновками фахівців, зловмисникам вдалось привласнити приблизно 5 млн грн", - інформують у СБУ.

Під час обшуків оперативники вилучили незаконно оформлені банківські картки та чорнову документацію, яка доводить багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами.

Двом учасникам оборудки повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Раніше повідомлялось, що на Харківщині посадовців "Укрзалізниці" впіймали на крадіжці грошей зарплатного фонду. Посадовці привласнили майже 2 мільйони гривень, які були виділені на заробітну плату працівникам.

ОРДЛО СБУ чиновники гроші Пенсійний фонд пенсіонери

 
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