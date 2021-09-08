У Києві викрили ІТ компанію, яка торгувала програмами для злому месенджерів

Фото: СБУ

Співробітники СБУ виявили та припинили протиправну діяльність групи осіб, працівників однієї з київських ІТ компаній, які торгували програмами для злому WhatsApp, Viber і Telegram

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Так, підозрювані організували незаконний продаж спеціалізованого програмного забезпечення. Основне його призначення – віддалене отримання інформації з комп’ютерів і телекомунікаційного обладнання.

Програми дозволяли безперешкодно збирати та передавати інформацію про дії користувачів. Включаючи дані, які передавалися через месенджери соціальних мереж "Вк", "Іnstagram", "Facebok" та WhatsApp, Viber, Telegram.

Як встановило слідство, підозрювані збували це програмне забезпечення підприємствам приватного сектору. Надалі планували його реалізацію також установам державного сектору.

За результатами судових експертиз, програмне забезпечення визнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації.

Наразі двом правопорушникам повідомлено про підозру.

Нагадаємо, раніше у Києві фахівці Служби безпеки України викрили рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для терористичних організацій "ЛНР/ДНР" та окупаційної "влади" Криму.